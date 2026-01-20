Logo Tgcom24
Maltempo al Sud, vento forte e mareggiate. Ancora allerta rossa

Il"ciclone Harry, che ha toccato in queste ore la fase più acuta,"continua a fare paura in"Sardegna, Calabria e Sicilia

20 Gen 2026 - 12:18
01:35 

L'allerta meteo durerà almeno fino a mercoledì 21 gennaio. Piogge intense, venti forti e mareggiate si sono abbattuti nelle ultime ore sulle due isole maggiori e in Calabria, dove sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia. 

