Petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz: "Non ha rispettato l'alt iraniano" | Il video
Quattro membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti, mentre l'imbarcazione è ormai avvolta dal fuoco
È ormai avvolta nelle fiamme e nel fumo da ore, e rischia di affondare, la petroliera Skylight dopo che è stata presa di mira e colpita da testate iraniane a cinque miglia nautiche dalla costa dell'Oman. Tutti e 20 i membri dell'equipaggio sono stati già evacuati, quattro avrebbero riportato ferite. La petroliera, secondo quanto riportato da alcune testate americane, fa parte di quella "flotta ombra" sanzionata lo scorso dicembre dagli Stati Uniti perché usata da Teheran per continuare i suoi traffici di greggio.
L'attacco alla Skylight
La petroliera è stata colpita quando stava passando al largo della costa dell'Oman diretta a Sharjah, alle porte di Dubai. Nella giornata di sabato 28 febbraio, la flotta iraniana di stanza nel Golfo Persico aveva iniziato a trasmettere un messaggio a tutte le imbarcazioni che stavano solcando quelle acque, intimando loro di non attraversare lo Stretto di Hormuz. La Skylight, battente bandiera di Palau, non avrebbe rispettato questo ordine.