Petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz: "Non ha rispettato l'alt iraniano" | Il video

È ormai avvolta nelle fiamme e nel fumo da ore, e rischia di affondare, la petroliera Skylight dopo che è stata presa di mira e colpita da testate iraniane a cinque miglia nautiche dalla costa dell'Oman. Tutti e 20 i membri dell'equipaggio sono stati già evacuati, quattro avrebbero riportato ferite. La petroliera, secondo quanto riportato da alcune testate americane, fa parte di quella "flotta ombra" sanzionata lo scorso dicembre dagli Stati Uniti perché usata da Teheran per continuare i suoi traffici di greggio.