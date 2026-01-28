Iran,"Diana la "Baby Rider" uccisa per la libertà
Aveva 19 anni, amava la moto ed era seguita da migliaia di persone sui social. Diana Bahadori è stata uccisa durante una protesta a Gorgandi Eliano Rossi
Colpita a morte il 9 gennaio mentre manifestava, Diana non era un’attivista politica ma una ragazza che rivendicava il diritto di vivere liberamente. Il silenzio delle autorità, la censura e i messaggi imposti alla famiglia alimentano i dubbi su quanto accaduto, mentre i suoi video restano online come atto di accusa contro un regime che teme i giovani, la visibilità e la libertà.