In Arizona nasce Jellybean, rarissimo esemplare di ippopotamo pigmeo
Il piccolo sarà esposto allo zoo Wildlife World insieme alla mamma
Lo zoo Wildlife World dell'Arizona ha rivelato il nome del suo nuovo piccolo ippopotamo pigmeo dopo aver ricevuto migliaia di voti da visitatori e fan. L'animale, nato il 22 gennaio, è stato chiamato Jellybean dopo che il nome ha raccolto l'81,3% dei voti.
Cosa sono gli ippopotami pigmei
Gli ippopotami pigmei sono una specie in via di estinzione, con circa 2.500 esemplari ancora in natura. Le nascite sono un evento raro, e l'arrivo di Jellybean può contribuire alla loro conservazione. Jellybean, insieme alla mamma Lollipop, sarà esposta durante l'orario regolare allo zoo Wildlife World dell'Arizona, situato nella città di Litchfield Park, a circa 20 miglia da Phoenix.