Un animale in estinzione

In Arizona nasce Jellybean, rarissimo esemplare di ippopotamo pigmeo

Il piccolo sarà esposto allo zoo Wildlife World insieme alla mamma

27 Feb 2026 - 10:51
01:20 
videovideo

Lo zoo Wildlife World dell'Arizona ha rivelato il nome del suo nuovo piccolo ippopotamo pigmeo dopo aver ricevuto migliaia di voti da visitatori e fan. L'animale, nato il 22 gennaio, è stato chiamato Jellybean dopo che il nome ha raccolto l'81,3% dei voti. 

Cosa sono gli ippopotami pigmei

 Gli ippopotami pigmei sono una specie in via di estinzione, con circa 2.500 esemplari ancora in natura. Le nascite sono un evento raro, e l'arrivo di Jellybean può contribuire alla loro conservazione. Jellybean, insieme alla mamma Lollipop, sarà esposta durante l'orario regolare allo zoo Wildlife World dell'Arizona, situato nella città di Litchfield Park, a circa 20 miglia da Phoenix.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ippopotamo
animali

Sullo stesso tema