Il fascino del foliage e la sua eleganza da indossare

Il fascino dei colori del foliage, così naturalmente eleganti da volerli indossare. Tutte le declinazioni dell'autunno, addosso, donano un immediato allure country-chic. L'unica stagione in cui la palette è una sola, con tutte le sue sfumature. E funziona sempre, non solo su Gigi Hadid.
E così marrone sia: dal camoscio al bronzo al cioccolato, dal rame al ruggine fino al mogano. Sui capi, ma anche nei dettagli:dalle ceste alle unghie. E poi per spezzare si va dall'arancione delle zucche al bordeaux del vino. Tinte da sfoggiare anche in un perfetto selfie tono su tono col foliage e tutto quello che richiama la bellezza di questa stagione che rilancia il classico cappotto, ma anche mantelle morbide e cappe couture. Volumi ampi o avvolgenti, il cachmere per addolcire le temperature che si abbassano.
Tessuti dall'effetto volutamente vissuto, tweed caldi pronti a traghettarci verso l'inverno. Colori autunnali per sentirsi in connessione con lo stato d'animo di fronte a un camino scoppiettante.