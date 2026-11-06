Il fascino del foliage e la sua eleganza da indossare

E così marrone sia: dal camoscio al bronzo al cioccolato, dal rame al ruggine fino al mogano. Sui capi, ma anche nei dettagli:dalle ceste alle unghie. E poi per spezzare si va dall'arancione delle zucche al bordeaux del vino. Tinte da sfoggiare anche in un perfetto selfie tono su tono col foliage e tutto quello che richiama la bellezza di questa stagione che rilancia il classico cappotto, ma anche mantelle morbide e cappe couture. Volumi ampi o avvolgenti, il cachmere per addolcire le temperature che si abbassano.