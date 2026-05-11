Hantavirus, ripartono gli ultimi passeggeri

"Le ultime settimane sono state estremamente difficili per tutti noi, ciò che mi ha colpito di più, ciò che mi ha commosso di più, è stata la vostra pazienza, la vostra disciplina e anche la vostra gentilezza". Con queste parole Jan Dobrogowski il capitano della nave da crociera Hondius colpita dall'hantavirus ha ringraziato l'equipaggio e i passeggeri per il mondo in cui hanno affrontato l'epidemia. Con il trasferimento degli ultimi passeggeri a bordo si conclude l’evacuazione della nave, bloccata nel porto di Tenerife.