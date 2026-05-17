Fumo e fiamme nella capitale

Mosca sotto attacco, pioggia di droni ucraini sulla Russia

Mosca e la regione circostante sono stati bersagliati da un intenso attacco ucraino. Nelle immagini sono visibili i droni a bassa quota prima di colpire

17 Mag 2026 - 18:55
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