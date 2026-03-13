Russia, la dinamite è l'arma per combattere le inondazioni

In Russia, nei pressi di Novosibirsk, il silenzio della campagna è spesso interrotto dal rumore di esplosioni. Un suono molto presente nelle giornate di avvicinamento alla primavera, quando il disgelo dei fiumi e degli specchi d'acqua rischia di far finire interi villaggi sott'acqua. Per questo, è pratica far esplodere in anticipo alcuni lastroni congelati per prevenire ingorghi di ghiaccio.