Esplosioni nel ghiaccio

Russia, la dinamite è l'arma per combattere le inondazioni

È una pratica molto diffusa nell'Asia centrale, tra Russia e Kazakistan

13 Mar 2026 - 16:56
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In Russia, nei pressi di Novosibirsk, il silenzio della campagna è spesso interrotto dal rumore di esplosioni. Un suono molto presente nelle giornate di avvicinamento alla primavera, quando il disgelo dei fiumi e degli specchi d'acqua rischia di far finire interi villaggi sott'acqua. Per questo, è pratica far esplodere in anticipo alcuni lastroni congelati per prevenire ingorghi di ghiaccio. 

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