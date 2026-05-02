Jens Schwarck, membro del team che ha liberato il cetaceo presente sul posto, ha dichiarato che la balena è stata liberata intorno alle 9 del mattino del 2 maggio, ora locale, secondo l'agenzia di stampa tedesca Dpa. L'agenzia ha riportato che la balena è stata liberata a 70 chilometri dalla costa di Skagen, in Danimarca. Prima della liberazione, secondo la Dpa, sarebbe stato attaccato un trasmettitore GPS per monitorare la sua posizione futura.