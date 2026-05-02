Germania, lieto fine per la balena Timmy: liberata nel Mare del Nord
La megattera dal 3 marzo era rimasta intrappolata nelle acque basse vicino alla costa del Mar Baltico
La megattera soprannominata "Timmy" dai media tedeschi è stata liberata da una chiatta nel Mare del Nord, dopo che era rimasta intrappolata in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. La salute del mammifero era peggiorata man mano che si incagliava ripetutamente in acque basse e i tentativi di indirizzarla verso acque più profonde erano stati finora inutili.
Il ministro dell'Ambiente del Meclemburgo-Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un'iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica secondo cui l'operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l'animale.
Jens Schwarck, membro del team che ha liberato il cetaceo presente sul posto, ha dichiarato che la balena è stata liberata intorno alle 9 del mattino del 2 maggio, ora locale, secondo l'agenzia di stampa tedesca Dpa. L'agenzia ha riportato che la balena è stata liberata a 70 chilometri dalla costa di Skagen, in Danimarca. Prima della liberazione, secondo la Dpa, sarebbe stato attaccato un trasmettitore GPS per monitorare la sua posizione futura.
La megattera che lottava per sopravvivere dopo essersi arenata al largo della costa tedesca è stata rilasciata nel Mare del Nord al largo della Danimarca: lì è stata trasportata su una chiatta, come riporta l'agenzia tedesca News5. Soprannominata Timmy dai media tedeschi, la balena era stata avvistata per la prima volta a inizio marzo nei pressi di Wismar, in Germania, lontano dal suo habitat naturale e, poi, ancora, bloccata su un banco di sabbia il 23 marzo vicino alla città di Lubecca, prima di liberarsi e rimanere nuovamente incagliata numerose volte.