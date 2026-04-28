Germania, al via i preparativi per salvare la balena Timmy

C’è ancora una possibilità per Timmy, ma il tempo stringe. La megattera bloccata da settimane nelle acque basse del mar Baltico tedesco è al centro di un nuovo, delicato tentativo di salvataggio che potrebbe essere decisivo. Nella baia dell’isola di Poel, dove il cetaceo è fermo dal 31 marzo, tutto è pronto per un’operazione complessa quanto fragile. Timmy, lunga circa dodici metri e dal peso imponente, verrà guidata lentamente attraverso un canale artificiale scavato nelle acque poco profonde. L’obiettivo è farla arrivare a una chiatta speciale riempita d’acqua, una sorta di culla galleggiante pensata per sostenerla senza provocare ulteriori traumi. Le condizioni della balena, monitorate costantemente, vengono definite ancora stabili ma, dopo quattro settimane in un ambiente inadatto, ogni movimento diventa un rischio. La vera sfida sarà riportarla verso acque più profonde e darle la possibilità di orientarsi di nuovo, lontano da fondali che non sono adatti a un animale abituato agli spazi aperti dell’oceano. Non è la prima volta che si tenta di salvarla. I piani si sono susseguiti, modificati o rinviati, mentre Timmy restava lì, sospesa tra la vita e la morte. Anche stavolta l’esito è incerto: le condizioni del mare, la precisione delle manovre e la resistenza dell’animale saranno determinanti. È una corsa contro il tempo, ma anche contro la fragilità di un gigante che, lontano dal suo habitat, dipende ora completamente da questo ultimo, difficile tentativo.