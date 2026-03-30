L'intervento

Germania, corsa contro il tempo per salvare la balena Timmy arenatasi vicino al porto

Il mammifero, debole e malato, è rimasto bloccato nelle acque basse e per gli esperti la mancanza di cibo può essere fatale

30 Mar 2026 - 11:21
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Nella zona di Lubecca, in Germania, continuano gli sforzi degli scienziati per spingere la megattera Timmy in acque profonde. La balena è finita nella zona del porto e non riesce a sopravvivere vicino alla costa. Le autorità monitorano la situazione, ma gli esperti temono che il basso livello di salinità e la mancanza di cibo possano esserle fatali se non riuscirà presto a tornare al largo.

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