Germania, corsa contro il tempo per salvare la balena Timmy arenatasi vicino al porto
Il mammifero, debole e malato, è rimasto bloccato nelle acque basse e per gli esperti la mancanza di cibo può essere fatale
Nella zona di Lubecca, in Germania, continuano gli sforzi degli scienziati per spingere la megattera Timmy in acque profonde. La balena è finita nella zona del porto e non riesce a sopravvivere vicino alla costa. Le autorità monitorano la situazione, ma gli esperti temono che il basso livello di salinità e la mancanza di cibo possano esserle fatali se non riuscirà presto a tornare al largo.