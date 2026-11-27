Germania, avrebbe venduto gommoni a trafficanti di esseri umani: arrestato imprenditore tedesco
L'amministratore delegato della MaareBoote, Marvin Reuter, avrebbe costruito un business criminale per guadagnare dalla tratta di migranti dalla Francia al Regno unitodi Francesca Canto
È la notte tra il 10 e l'11 gennaio 2025. Un giovane siriano che tentava di raggiungere il Regno Unito, muore in un gommone carico di migranti naufragato al largo delle coste francesi. Sull'imbarcazione c'è una scritta: MaareBoote. E da quel nome, da quella piccola azienda tedesca parte l'inchiesta della Bbc.
Nasce tutto da un fermo stradale casuale di due complici
L'amministratore delegato della società Marvin Reuter, 35 anni, avrebbe costruito un business criminale per guadagnare dalla tratta di migranti. A incastrarlo, è stato un fermo casuale per eccesso di velocità a due dei suoi complici vicino alla città francese di Boulogne sur Mer. Nel veicolo in cui viaggiavano i due cittadini tedeschi, la polizia ha trovato taniche di carburante, un motore e un piccolo gommone sgonfio. Le autorità, insospettite, hanno interrogato i due uomini, i quali hanno confessato di ricevere fino a 1000 euro per ogni consegna ai trafficanti. A pagarli sarebbe stato proprio Marvin Reuter. L'uomo è stato catturato in Germania a maggio, ma è stato successivamente rilasciato in attesa di estradizione in Francia, misura a cui si oppongono i suoi avvocati.