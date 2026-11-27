L'amministratore delegato della società Marvin Reuter, 35 anni, avrebbe costruito un business criminale per guadagnare dalla tratta di migranti. A incastrarlo, è stato un fermo casuale per eccesso di velocità a due dei suoi complici vicino alla città francese di Boulogne sur Mer. Nel veicolo in cui viaggiavano i due cittadini tedeschi, la polizia ha trovato taniche di carburante, un motore e un piccolo gommone sgonfio. Le autorità, insospettite, hanno interrogato i due uomini, i quali hanno confessato di ricevere fino a 1000 euro per ogni consegna ai trafficanti. A pagarli sarebbe stato proprio Marvin Reuter. L'uomo è stato catturato in Germania a maggio, ma è stato successivamente rilasciato in attesa di estradizione in Francia, misura a cui si oppongono i suoi avvocati.