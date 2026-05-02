Gb, la principessa Charlotte compie 11 anni: gli auguri social di William e Kate

Grandi sorrisi e tanti momenti spensierati all'aria aperta e in barca, anche l'abbraccio con l'ultimo arrivato in casa Windsor, il cane Otto. Così, con un breve video di una decina di secondi, sulle pagine social ufficiali di William e Kate, i principi di Galles festeggiano il compleanno della secondogenita Charlotte, che compie 11 anni.