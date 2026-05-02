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Gb, la principessa Charlotte compie 11 anni: gli auguri social di William e Kate

In occasione del compleanno della secondogenita, sulla pagina Instagram dei principi del Galles è stato pubblicato anche un video

02 Mag 2026 - 16:27
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Grandi sorrisi e tanti momenti spensierati all'aria aperta e in barca, anche l'abbraccio con l'ultimo arrivato in casa Windsor, il cane Otto. Così, con un breve video di una decina di secondi, sulle pagine social ufficiali di William e Kate, i principi di Galles festeggiano il compleanno della secondogenita Charlotte, che compie 11 anni.

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