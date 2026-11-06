Francia, il bilancio dello sciopero generale: tante vetrine rotte e un liceo incendiato

Una grande mobilitazione, con un numero di partecipanti superiore a tutte le altre manifestazioni dall'inizio delle proteste. Lo sciopero generale del 5 novembre conferma lo stato di tensione che agita la Francia. Quasi 600mila in strada, secondo le autorità, 1 milione di più per i sindacati. Meno scontri rispetto ai precedenti appuntamenti, ma non sono mancate le tensioni...
Il bilancio più pesante a Lione, dove 500 casseurs hanno attaccato negozi, 40 i feriti, di cui la gran parte poliziotti. A Tolosa, incendiato un liceo. I gilet gialli annunciano una nuova manifestazione per il 7 novembre, nel cosiddetto quarto atto delle proteste.
Intanto la prossima settimana il governo del primo ministro Lecornu ha convocato le parti sociali per una discussione in vista della chiusura della legge di bilancio. Scarso il margine di manovra, alto il rischio di aumentare il malcontento nel Paese.