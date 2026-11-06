Uno scuolabus è uscito di strada ed è finito in un fosso vicino alla città di Lent, nella Francia orientale. È accaduto nella mattinata di venerdì. Secondo quanto riferito dalla prefettura all'emittente Bfmtv, l'incidente avrebbe causato "diverse vittime". Tra queste ci sarebbero almeno due bambini che, secondo quanto emerso, avrebbero perso la vita. Diversi anche i feriti, tra questi almeno tre verserebbero in gravi condizioni. L'autobus "è uscito di strada e ha urtato un albero nel fosso", ha detto il sindaco di Lent, Yves Cristin, segnalando due persone in arresto cardiaco e numerosi feriti. In seguito all'incidente, il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, ha annunciato in un post sul social X che si sarebbe recato sul posto.