Parata di star

Festa del Cinema di Roma: Jenna Ortega e Julianne Moore sul red carpet

Per l'attrice"65enne, più volte candidata all'Oscar, un premio alla carriera

di Michelangelo Iuliano
22 Ott 2026 - 19:38
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Con la chioma rossa di Julianne Moore, e l'eleganza elettrica di Jenna Ortega, Hollywood trasloca sul Tevere, e il red carpet della Festa del Cinema di Roma accoglie star di ogni generazione. A 65 anni Moore porta sul tappeto rosso la sua classe senza età, presentando "The Debut" di Jesse Eisenberg e ricevendo un premio alla carriera. A Roma trova finalmente una sua dimensione più solare e leggera la 24enne Jenna Ortega, celebre per ruoli dark come Mercoledì della famiglia Addams. Al festival capitolino presenta "Klara e il sole" di Taika Waititi.

Google Preferred Site
jenna ortega
julianne moore

Sullo stesso tema