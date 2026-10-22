Festa del Cinema di Roma: Jenna Ortega e Julianne Moore sul red carpet

Con la chioma rossa di Julianne Moore, e l'eleganza elettrica di Jenna Ortega, Hollywood trasloca sul Tevere, e il red carpet della Festa del Cinema di Roma accoglie star di ogni generazione. A 65 anni Moore porta sul tappeto rosso la sua classe senza età, presentando "The Debut" di Jesse Eisenberg e ricevendo un premio alla carriera. A Roma trova finalmente una sua dimensione più solare e leggera la 24enne Jenna Ortega, celebre per ruoli dark come Mercoledì della famiglia Addams. Al festival capitolino presenta "Klara e il sole" di Taika Waititi.