Nel 1986 ha vinto a Venezia la Coppa Volpi per Storia d'amore di Citto Maselli, poi è volata in America per recitare il ruolo della fidanzata di Tom Cruise in Rain Man accanto a Dustin Hoffman e della protagonista della scena più parodiata di Hot Shots!, quella con Charlie Sheen. Sono seguiti Leaving Las Vegas di Mike Figgis e Frida di Julie Taymor. Senza mai tagliare le radici: in Italia ha lavorato con Nanni Moretti, con Crialese in Respiro, e nel 2015 ha conquistato una seconda Coppa Volpi con Per amor vostro. Il bilancio è di quattro David di Donatello, sette Nastri d'Argento e oltre cento film.