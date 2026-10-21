La Gialappa's arriva al cinema: 40 anni di comicità senza mai metterci la faccia

Si tratta di una divertente antologia dei loro programmi in cui ritrovi davvero tutti i comici: da Aldo, Giovanni e Giacomo ad Albanese, da Fabio De Luigi a Paola Cortellesi, dal Mago Forest (Michele Foresta) a Corrado Guzzanti, Gioele Dix, Francesco Paolantoni, Bebo Storti, Ugo Dighero, Maurizio Crozza, Neri Marcorè, Luca & Paolo, Lucia Ocone, Natalino Balasso, Ale e Franz,Maccio Capatonda e altri ancora. "L'assurda storia della Gialappa's Band esplora il loro universo creativo e il segno lasciato da una comicità unica, capace, com'è, di attraversare le generazioni e diventare parte integrante della cultura popolare italiana - dice Veltroni -. Loro hanno costituito una sorta di apparato circense di personaggi del tutto fuori dalla realtà, cioè non satira in senso stretto, non comicità, ma un universo surreale di cui il mago Forest è un po' il filo rosso. Insomma era interessante raccontare questa assurdità, vale a dire tre persone che non si conoscono e non si fanno mai vedere che evocano una comicità surreale".