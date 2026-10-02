2 ottobre

Festa dei nonni, il giorno per celebrare le colonne delle famiglie

Secondo l'Istat, il 46,7 per cento delle madri affida regolarmente i figli ai nonni

di Federica Terrana
02 Ott 2026 - 13:08
01:34 
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Un abbraccio, una telefonata, un pranzo insieme. quel tempo che, nella vita di tutti i giorni, sembra non bastare mai.
 

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