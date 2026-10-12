Ex Ilva, 24 ore di sciopero in tutti i siti dopo l'annuncio del fermo impianti a Taranto e in Liguria

È partito lo sciopero generale di tutti i lavoratori dell'ex Ilva che si sono mobilitati contro la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo spegnimento definitivo dell'area a caldo entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione industriale. I sindacati chiedono risposte immediate sul futuro industriale del gruppo e garanzie per tutti i dipendenti e intanto a Taranto i lavoratori stanno presidiando i varchi della fabbrica con sit-in e blocchi stradali.

