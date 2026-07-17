Il momento dell'esplosione a Monaco in un video inedito

Gli specialisti del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) sono riusciti a recuperare un video del tentato assassinio dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, avvenuto nel Principato di Monaco il 29 giugno 2026. Si tratta della registrazione proveniente da una telecamera che gli autori del reato avevano installato appositamente per avere una prova dell'avvenuto attacco e che avevano in seguito tentato di distruggere. Nel filmato si vede uno degli attentatori - probabilmente Anastasia Berezovskaya, con abiti maschili - mentre piazza qualcosa - sembra uno zaino - all'ingresso del palazzo dove stavano facendo ritorno Ermolaev, sua moglie e suo figli. Quando i tre sono quasi all'ingresso, si vede l'esplosione. La telecamera che riprende la scena viene infine bruscamente spostata.