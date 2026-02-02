Epstein, Peter Mandelson si dimette dal Partito Laburista
L'ex ministro e diplomatico britannico lascia la scena politica dopo nuove prove dei suoi legami con il finanziere accusato di abusidi Isabella Josca
Peter Mandelson, figura storica del Partito Laburista e già rimosso dall’incarico di ambasciatore negli Stati Uniti, annuncia il ritiro definitivo a seguito di nuove rivelazioni che lo collegano a Jeffrey Epstein, incluso il ricevimento di bonifici sospetti. La vicenda riapre anche il caso del principe Andrea mentre Buckingham Palace mantiene il silenzio sulle accuse.