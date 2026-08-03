Ecco il ragù alla spagnola: lo chef stellato Jubany rivoluziona la ricetta mettendo tre uova

La sacralità della ricetta del ragù non si tocca. A Bologna, ma anche nel resto d'Italia, lo sanno bene. Un po' meno in Spagna, dove lo chef catalano Nandu Jubani, titolare dell'omonimo ristorante stellato alle porte di Barcellona, ha aggiunto tre uova alla ricetta originale. Considerando che la ricetta del ragù doc è stata depositata alla Camera di Commercio di Bologna e non ammette deroghe, si è subito sollevato un dibattito che va ben oltre la tavola. E così persino cuochi ed esperti hanno opinioni contrastanti sull'aggiunta dello chef stellato iberico.