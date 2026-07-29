Nave da crociera si incaglia sul Danubio, 240 persone senza cibo né acqua per ore | Video
Incubo per 186 turisti e 52 membri dell'equipaggio, bloccati per una notte intera tra Romania e Bulgaria. Evacuati un giorno dopo"grazie a motovedette
Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio, tra la Romania e la Bulgaria, a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi.
L'incidente e i tentativi di salvataggio
La crociera "Viking Ullur", battente bandiera svizzera, copre solitamente un tragitto che parte da Budapest, in Ungheria, e porta fino alla capitale romena Bucarest. Proprio lungo la sua rotta, si sarebbe però arenata in un banco di sabbia. Inutile ogni tentativo di disincagliare il battello, che non ne voleva sapere di muoversi nonostante - come si vede da alcuni video - diverse chiatte abbiano tentato di spingerla dai lati. Rimasti senza acqua né cibo le oltre 200 persone a bordo, dato che la nave si stava dirigendo a Vidin proprio per fare rifornimento.