Nave da crociera si incaglia sul Danubio, 240 persone senza cibo né acqua per ore | Video

Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio, tra la Romania e la Bulgaria, a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi.