Fregata russa spara colpi di avvertimento contro uno yacht civile britannico

Tensione nella Manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. "Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica", ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto circa 20 miglia nautiche a sud dell'Isola di Wight, al di fuori delle acque territoriali britanniche, riferiscono i due quotidiani. Non sono stati segnalati feriti né danni, e lo yacht ha proseguito la sua traversata della Manica.