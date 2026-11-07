Da gustare a ogni forchettata

Uno dei gioielli della cucina della Sicilia: la pasta con il broccolo arriminato

Cipolla, uvetta e pinoli: ingredienti che insieme restituiscono un"equilibrio di dolce e salato meraviglioso

di Federica Terrana
07 Nov 2026 - 19:57
01:28 
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