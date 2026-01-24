Crans-Montana, Tajani: "Vergognoso, il procedimento sia affidato a magistrati diversi"

"È inaccettabile quello che è successo, è una ferita profonda nella coscienza di tutto il popolo italiano", lo ha detto al Tg4 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la decisione di richiamare a Roma l'ambasciatore d'Italia in Svizzera. Una scelta che ha seguito la scarcerazione di Jacques Moretti, indagato con la moglie per il rogo di Capodanno nel suo locale a Crans-Montana. "È una vergogna, Moretti è oggettivamente responsabile. La responsabilità è della magistratura del Cantone, noi continueremo a insistere perché il procedimento sia affidato a magistrati diversi".