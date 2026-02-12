Crans-Montana, l'avvocato Vaccaro a Tgcom24: "Troppe ombre e responsabilità da chiarire"

Sulla vicenda di Crans-Montana "prima di tutto deve essere qualificata la catena di responsabilità, oltre ai Moretti ce ne sono ben altri", afferma l’avvocato Alessandro Vaccaro, legale della famiglia di Emanuele Galeppini, che sottolinea come il quadro resti ancora pieno di zone d’ombra. Il legale esprime perplessità sul comportamento dei Moretti, accusati di "continuare a scaricare colpe su soggetti terzi", e sui tempi della cooperazione con la magistratura italiana: "Quello che sorprende è che da inizio gennaio, quando l’autorità giudiziaria italiana ha chiesto di poter collaborare, questa cooperazione continua a non esserci perché il primo appuntamento, fissato per il 31 gennaio, è stato spostato al 19 febbraio. Una critica che noi rivolgiamo ai procuratori generali di Sion è che ormai sono passati 40 giorni: documenti e interrogatori ne hanno fatti e le responsabilità possono essere già definite". Secondo Vaccaro, le eventuali responsabilità "vanno anche oltre il Comune di Crans-Montana e devono essere estese anche al Cantone".