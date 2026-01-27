1 di 1
© Fuori dal coro

© Fuori dal coro

© Fuori dal coro

Speciale La strage di Crans-Montana
esclusiva di "Fuori dal coro"

Crans-Montana, la ricevuta del pagamento della cauzione di Moretti

La trasmissione di Mario Giordano è riuscita a ottenere in esclusiva la ricevuta originale del pagamento della cauzione di 200mila franchi per la scarcerazione di Jacques Moretti

27 Gen 2026 - 10:06
1 foto

La trasmissione di Mario Giordano "Fuori dal coro" è riuscita a ottenere in esclusiva la ricevuta originale del pagamento della cauzione di 200mila franchi per la scarcerazione di Jacques Moretti. A pagare l'ingente somma un "misterioso" imprenditore ginevrino vicino al proprietario del bar di Crans-Montana "Le Constellation", dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone tra cui 6 giovani italiani.

crans-montana
fuori dal coro