Crans-Montana, la ricevuta del pagamento della cauzione di Moretti

La trasmissione di Mario Giordano "Fuori dal coro" è riuscita a ottenere in esclusiva la ricevuta originale del pagamento della cauzione di 200mila franchi per la scarcerazione di Jacques Moretti. A pagare l'ingente somma un "misterioso" imprenditore ginevrino vicino al proprietario del bar di Crans-Montana "Le Constellation", dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone tra cui 6 giovani italiani.