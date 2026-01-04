Logo Tgcom24
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
I ritratti

Crans-Montana, chi sono le 6 vittime italiane: gli amici d'infanzia, la promessa del golf, la vittima più giovane

Le vittime sono i 16enni Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti, il 17enne Emanuele Galeppini e la 15enne Sofia Prosperi

di Alessandra Rolla
04 Gen 2026 - 18:20
01:33 

Giovanni, Achille, Emanuele, Chiara, Riccardo e Sofia. L'Italia piange i suoi morti. "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate". Le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, cancellano in pochi istanti anche l'ultima flebile speranza. "I feretri saranno accompagnati in Italia con un volo organizzato dall'aeronautica militare", ha spiegato il capo della Farnesina. E le spese dei funerali saranno a carico dello Stato.

