Crans-Montana, chi sono le 6 vittime italiane: gli amici d'infanzia, la promessa del golf, la vittima più giovane

Giovanni, Achille, Emanuele, Chiara, Riccardo e Sofia. L'Italia piange i suoi morti. "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate". Le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, cancellano in pochi istanti anche l'ultima flebile speranza. "I feretri saranno accompagnati in Italia con un volo organizzato dall'aeronautica militare", ha spiegato il capo della Farnesina. E le spese dei funerali saranno a carico dello Stato.