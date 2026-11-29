A Cosenza si celebra una delle paste più amate e famose del Sud Italia: lo scialatiello
Associati spesso alla Costiera Amalfitana, gli scialatielli, dalla sezione quadrata, sarebbero nati tra i monti silanidi Marta Vittadini
Un piatto della tradizione fumante e irresistibile, che si sposa spesso con i frutti di mare. Lo scialatiello in festa a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Grandi chef e piccoli apprendisti hanno unito le forze per celebrare questa pasta, tra le più famose e amate del sud Italia.