Torino, manifestazione pro Askatasuna:"città blindata sabato per i cortei
Arriveranno a migliaia dall'Italia e persino dall'estero."Partenza dalle stazioni di Porta nuova,"Porta Susa e dal Palazzo Nuovo dell'università con"punto di arrivo in corso Regiodi Alessandro Tallarida
Non promette nulla di buono la manifestazione di sabato prossimo a Torino organizzata da Askatasuna. I preparativi assomigliano sempre più a quelli di chi deve andare in battaglia. Già da qualche giorno sui social circolano post che spiegano come preparare il kit perfetto per la manifestazione: mascherine, garze, bende, ghiaccio spray. Materiali di pronto soccorso e allenamenti di pugilato. L'incontro, o meglio lo scontro, con le forze dell'ordine è un classico di questi eventi.