Checco Zalone nella storia: il suo "Buen Camino" è il film più visto di sempre

Checco Zalone stupisce ancora. "Buen Camino" entra ufficialmente nella storia del cinema italiano come film più visto dell’era Cinetel, ovvero da quando, nel 1994, gli incassi vengono misurati ufficialmente. Co-prodotto e distribuito da Medusa Film, il film ha superato i 75 milioni di euro al botteghino e raggiunto il primato assoluto anche nelle presenze, con 9.369.000 spettatori in sala. Il precedente record apparteneva ancora una volta allo stesso Zalone, con Quo Vado?, firmato insieme a Gennaro Nunziante.