"Ho scelto 'Paparazzi' come primo singolo perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: 'Posso provare a farlo io'. Ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell'artista e della carriera così da potersi sorprendere", ha detto Cesare Cremonini. "Questo vorrei comunicare con il titolo 'Amateur': un gesto artistico, oltre che un album di canzoni", ha concluso il cantante.