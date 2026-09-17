Fuori a mezzanotte "Paparazzi", primo singolo estratto da "Amateur", decimo album di inediti di Cesare Cremonini, in uscita il 23 ottobre. "Paparazzi" è un brano adrenalinico, che unisce diversi linguaggi. Insieme, finiscono per generare qualcosa di "estremo" ma fortemente immediato. Prodotto come il brano d'esordio di una band alternative uscita da un sobborgo di Londra, "Paparazzi" vede un groove ruvido, un riff di chitarre sinuose e una sonorità internazionale.
Cremonini: "Ecco perché ho scelto Paparazzi come primo singolo"
"Ho scelto 'Paparazzi' come primo singolo perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: 'Posso provare a farlo io'. Ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell'artista e della carriera così da potersi sorprendere", ha detto Cesare Cremonini. "Questo vorrei comunicare con il titolo 'Amateur': un gesto artistico, oltre che un album di canzoni", ha concluso il cantante.
Il teschio dorato
Al fianco di Cremonini in "Amateur" compare SIG, il personaggio dal teschio dorato che accompagna visivamente il progetto. Musicista e figura simbolica, SIG incarna il ritorno al sound e all'attitudine delle band e il desiderio di scarnificare il suono e l'immagine del pop, liberandoli dal superfluo. La sua figura nasce dal cortocircuito tra morte e lusso, desiderio e rappresentazione, e guarda al celebre teschio di Damien Hirst, che trasforma un antico simbolo di mortalità in un oggetto abbagliante e seducente. SIG concentra così su di sé ciò che si accumula intorno alla musica e all’artista, lasciando a Cremonini la libertà di riportare al centro il suono.
Nuove date
Cremonini ha aggiunto due nuove date all'Amatour: Bologna, Unipol Arena, il 5 dicembre e Milano, all'Unipol Forum, il 21 dicembre.