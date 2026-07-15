Cassino, smantellato clan familiare di droga, usura ed estorsioni

Il 15 luglio 2026, i carabinieri e la dda di Roma hanno eseguito una maxi-operazione con 20 misure cautelari (17 in carcere e 3 ai domiciliari) e sequestri per oltre 5,3 milioni di euro, smantellando un sodalizio familiare dedito a narcotraffico, usura ed estorsioni. Le indagini hanno stimato un volume d'affari e di cessioni quantificato in via indiziaria in circa 63 kg di cocaina.