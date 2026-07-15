Cassino, smantellato clan familiare di droga, usura ed estorsioni

Il 15 luglio 2026, i carabinieri e la dda di Roma hanno eseguito una maxi-operazione con 20 misure cautelari (17 in carcere e 3 ai domiciliari) e sequestri per oltre 5,3 milioni di euro, smantellando un sodalizio familiare dedito a narcotraffico, usura ed estorsioni. Le indagini hanno stimato un volume d'affari e di cessioni quantificato in via indiziaria in circa 63 kg di cocaina.
Il gip ha riconosciuto anche l'aggravante dell'impiego di minori e di persone con gravi fragilità per le cessioni al dettaglio. Anche acquirenti tossicodipendenti e indebitati venivano assoggettati al gruppo: gli atti documentano persone costrette, per paura di ritorsioni, a intestarsi autovetture, a commettere furti sul posto di lavoro o a sostenere rate di acquisti per conto degli indagati piuttosto che denunciare.