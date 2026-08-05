Caro-carburanti, prorogato lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel

Il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi solo sul diesel fino al 25 agosto, poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili se ancora necessario. L'intervento costerà 245 milioni di euro, fa sapere il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: per reperire le risorse - oltre all'extragettito Iva di luglio - si ricorrerà ai tagli al bilancio dei ministeri.
Meloni: "Fase ancora molto complessa"
"Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa - ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni -. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento". Una misura fondamentale per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha proposto di ricavare una parte degli utili dalle grandi banche italiane, "così da abbassare i prezzi non per 15 giorni, ma per un anno".
Da marzo a oggi il governo ha speso 2 miliardi di euro per calmierare i prezzi dei carburanti. Ma i listini continuano a salire, rendendo quasi invisibile lo sconto.