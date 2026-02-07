Cade in un terrapieno ghiacciato, i soccorritori lo trovano grazie ad un AirTag
Un uomo è stato salvato in New Jersey dopo essere rimasto per diverse ore a circa 12 metri di profondità. Con sè aveva il piccolo localizzatore wireless
Un uomo è stato salvato nelle ultime ore in New Jersey dopo essere caduto in un terrapieno ghiacciato ed essere rimasto bloccato a diversi metri di profondità. Il salvataggio è avvenuto grazie al segnale di un Apple AirTag, un piccolo localizzatore Bluetooth, grande quanto una moneta, progettato per ritrovare oggetti smarriti, che ha permesso di individuarlo e di mettere in moto la macchina dei soccorsi.
Le operazioni di salvataggio sono durate a lungo date le difficoltà tecniche e le condizioni dell'uomo, ferito dopo la caduta e in condizioni critiche anche a causa delle gelide temperature a cui era stato sottoposto nelle ultime ore. Una volta estratto dal "tunnel" l'uomo è stato subito portato in ospedale per le cure del caso.