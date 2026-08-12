Brian May pronto per osservare l'eclissi: "Non usate occhiali da sole comuni"

Brian May si prepara a vivere l'eclissi dalla Spagna. Il chitarrista dei Queen, da sempre appassionato di astronomia e con un dottorato in astrofisica, ha condiviso sui social un video in cui mostra gli appositi occhiali per osservare il Sole. Lui lo farà dal Paese iberico. Il suo messaggio, però, è soprattutto un invito alla prudenza: per guardare l'eclissi non bastano i normali occhiali da sole, che non offrono una protezione adeguata e possono esporre gli occhi a gravi danni.