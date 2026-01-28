Aziende social a processo negli Usa, per l'accusa "creano dipendenza"

Il maxi-processo coinvolge oltre 1.600 querelanti e punta il dito contro strategie di design e algoritmi studiati per generare assuefazione, paragonata a quella del tabacco. Email interne e studi aziendali, ora agli atti, mostrerebbero come l’attenzione dei minori sia stata un obiettivo centrale. Il nodo non è vietare i social ai ragazzi, ma imporre regole che rendano le piattaforme compatibili con la loro età e il loro benessere.