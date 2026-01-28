il fenomeno

Bari, Porto di Santo Spirito invaso dalle sardine spiaggiate

Il banco di pesci ha attirando gabbiani e curiosi. Non si tratta di rifiuti dei pescherecci, ma di un fenomeno naturale sorprendente

di Michela Pagano
28 Gen 2026 - 20:21
Le immagini catturate al tramonto da un cittadino hanno rapidamente fatto il giro della rete, mostrando un vero e proprio tappeto di pesci. Sebbene inizialmente si temesse uno sversamento intenzionale, il fenomeno è legato a cause naturali: le sardine, troppo numerose per essere contenute dalle reti, si sono ritrovate spiaggiate, offrendo uno spettacolo insolito e attirando decine di gabbiani.

