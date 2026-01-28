Bari, Porto di Santo Spirito invaso dalle sardine spiaggiate
Il banco di pesci ha attirando gabbiani e curiosi. Non si tratta di rifiuti dei pescherecci, ma di un fenomeno naturale sorprendentedi Michela Pagano
Le immagini catturate al tramonto da un cittadino hanno rapidamente fatto il giro della rete, mostrando un vero e proprio tappeto di pesci. Sebbene inizialmente si temesse uno sversamento intenzionale, il fenomeno è legato a cause naturali: le sardine, troppo numerose per essere contenute dalle reti, si sono ritrovate spiaggiate, offrendo uno spettacolo insolito e attirando decine di gabbiani.