Bari, Porto di Santo Spirito invaso dalle sardine spiaggiate

Le immagini catturate al tramonto da un cittadino hanno rapidamente fatto il giro della rete, mostrando un vero e proprio tappeto di pesci. Sebbene inizialmente si temesse uno sversamento intenzionale, il fenomeno è legato a cause naturali: le sardine, troppo numerose per essere contenute dalle reti, si sono ritrovate spiaggiate, offrendo uno spettacolo insolito e attirando decine di gabbiani.