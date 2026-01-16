Avellino: neonato in crisi respiratoria, i carabinieri lo salvano portandolo in ospedale | L'audio della chiamata

Una donna dell'hinterland di Avellino ha contattato la centrale operativa dei carabinieri chiedendo di soccorrere il figlio, un neonato di appena due mesi, perché l'auto nella quale stava cercando di portarlo in ospedale era bloccata nel traffico. La madre, incontrata per la strada una pattuglia dei carabinieri, ha chiesto aiuto ai militari che subito l'hanno fatto salire a bordo insieme al piccolo, accompagnandoli a sirene spiegate al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati, già preventivamente allertato. Giunti in ospedale, il neonato è stato affidato alle cure del personale sanitario e, dopo alcuni giorni di ricovero, è stato riportato a casa.