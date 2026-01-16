Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
il salvataggio

Avellino: neonato in crisi respiratoria, i carabinieri lo salvano portandolo in ospedale | L'audio della chiamata

Bloccata nel traffico con il bambino una giovane donna ha chiamato la centrale dei carabinieri per chiedere aiuto. A sirene spiegate l'arrivo all'ospedale

16 Gen 2026 - 15:17
00:40 

Una donna dell'hinterland di Avellino ha contattato la centrale operativa dei carabinieri chiedendo di soccorrere il figlio, un neonato di appena due mesi, perché l'auto nella quale stava cercando di portarlo in ospedale era bloccata nel traffico. La madre, incontrata per la strada una pattuglia dei carabinieri, ha chiesto aiuto ai militari che subito l'hanno fatto salire a bordo insieme al piccolo, accompagnandoli a sirene spiegate al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati, già preventivamente allertato. Giunti in ospedale, il neonato è stato affidato alle cure del personale sanitario e, dopo alcuni giorni di ricovero, è stato riportato a casa. 

Ti potrebbe interessare

avellino
carabinieri
video evidenza

Sullo stesso tema