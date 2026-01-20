Logo Tgcom24
la decisione

Aurora Livoli, il gip: "Una violenza inaudita e nessun pentimento. Valdez deve restare in carcere"

Per il giudice per le indagini preliminari c'è il rischio concreto che il 57enne possa uccidere altre donne

20 Gen 2026 - 12:07
01:23 

