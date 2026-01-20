Logo Tgcom24
Aurora boreale, anche in Italia la più grande tempesta solare degli ultimi 20 anni

Dal Trentino Alto Adige fino al Piemonte i cieli si sono illuminati di rosa

20 Gen 2026 - 13:05
01:16 

Una potente tempesta solare sta colpendo la Terra. Secondo quanto comunicato dallo Space Weather Prediction Center del National Weather Service, sarebbe la più potente mai registrata dal duemila. L’evento ha avuto una portata tale da essere visibile anche a latitudini eccezionali. L’origine dell’evento è una espulsione di massa coronale verificatasi sul Sole il 18 gennaio, con una gigantesca nube di plasma e particelle cariche che si è diretta verso la Terra.

