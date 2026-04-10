Artemis 2, un'animazione mostra come sarà l'ammaraggio della capsula Orion
I quattro astronauti cadranno nell'Oceano Pacifico
Un'animazione diffusa dalla Nasa mostra l'ammaraggio dell'equipaggio di Artemis 2 nell'Oceano Pacifico, previsto per venerdì sera. I quattro astronauti della missione diretta verso il nostro satellite, di ritorno dal primo viaggio lunare con equipaggio al mondo dopo oltre mezzo secolo, stanno tornando a tutta velocità verso la Terra a bordo della loro navicella Orion, diretti verso un ammaraggio al largo della costa della California meridionale.
Se tutto andrà bene, gli astronauti statunitensi Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme al canadese Jeremy Hansen, finiranno per galleggiare nell'oceano - in sicurezza - a bordo della capsula soprannominata Integrity, poco dopo le 2 di notte (ora italiana) al largo della costa di San Diego.
Il quartetto è decollato da Cape Canaveral, in Florida, il 1° aprile, lanciato in un'orbita terrestre iniziale dal gigantesco razzo Space Launch System della Nasa prima di navigare intorno al lato oscuro della Luna, avventurandosi più in profondità nello spazio di qualsiasi altro essere umano prima di loro.