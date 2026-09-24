In onda domenica 27 settembre

Arriva su Canale 5 "Il mio nome è Carlo", il tv movie sul giovane santo

Il film, presentato al cinema Ariosto di Milano, racconta la vita del giovane Carlo Acutis, il quindicenne proclamato santo un anno fa

di Eleonora Rossi Castelli
24 Set 2026 - 15:09
01:33 
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A 20 anni dalla scomparsa appena 15enne a causa di una leucemia fulminante e a un anno dalla sua proclamazione a santo la storia di Carlo Acutis diventa un film: "Il mio nome è Carlo". Presentato al cinema Ariosto di Milano, a pochi passi da casa sua e dall'oratorio a lui dedicato, la pellicola è il racconto straordinario di un bambino, poi ragazzo, che ha subito messo al centro gli altri. In onda domenica 27 settembre su Canale 5, "Il mio nome è Carlo" racconta la storia di un adolescente che sapeva far sentire amati gli emarginati e che riempiva di speranza e fede la vita di chi lo circondava.  Una cosa che il "santo dei Millennials" riesce a fare tutt'ora: a Milano, nella chiesa Santa Maria Segreta, la sua reliquia è sempre visitabile e tanti giovani, e non solo, di tutto il mondo vengono per pregare.

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