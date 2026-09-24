Arriva su Canale 5 "Il mio nome è Carlo", il tv movie sul giovane santo

A 20 anni dalla scomparsa appena 15enne a causa di una leucemia fulminante e a un anno dalla sua proclamazione a santo la storia di Carlo Acutis diventa un film: "Il mio nome è Carlo". Presentato al cinema Ariosto di Milano, a pochi passi da casa sua e dall'oratorio a lui dedicato, la pellicola è il racconto straordinario di un bambino, poi ragazzo, che ha subito messo al centro gli altri. In onda domenica 27 settembre su Canale 5, "Il mio nome è Carlo" racconta la storia di un adolescente che sapeva far sentire amati gli emarginati e che riempiva di speranza e fede la vita di chi lo circondava. Una cosa che il "santo dei Millennials" riesce a fare tutt'ora: a Milano, nella chiesa Santa Maria Segreta, la sua reliquia è sempre visitabile e tanti giovani, e non solo, di tutto il mondo vengono per pregare.