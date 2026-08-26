in vacanza in Grecia

Alessia Marcuzzi "pazza" della sauna fredda

La conduttrice"è a Mykonos insieme al"fidanzato Tiago Schietti dove ha sperimentato, documentandola sui social, la criosauna

26 Ago 2026 - 14:55
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Nel corso della sua carriera, Alessia Marcuzzi ha vissuto varie esperienze che si potrebbero definire estreme, tuttavia pure lei ha un limite di sopportazione. Di recente la conduttrice televisiva ha provato sulla propria pelle la criosauna, nota anche come crioterapia sistemica, un trattamento che prevede l’esposizione del corpo a temperature molto basse, comprese tra i -110°C e i -170°C, per una durata di circa tre minuti. In un video pubblicato sulle sue storie Instagram, Marcuzzi ha provato a entrare nella "sauna fredda", ma non è riuscita a sopportare a lungo la temperatura glaciale e dopo qualche secondo di evidente sofferenza ha rinunciato al trattamento. 

alessia marcuzzi

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