Alberto Sordi, l'eredità che non muore dell'italiano medio

Con il suo umorismo graffiante, l'ironia spesso feroce, ma anche la capacità di regalare un animo malinconico ai suoi personaggi drammatici, Alberto Sordi ha rappresentato tutte le sfaccettature degli italiani. Il convegno "Alberto Sordi l’arcitaliano. L’italiano medio ieri e oggi: l’attualità dei personaggi dell’indimenticabile attore romano" ha raccontato quanto la sua eredità sia ancora viva.