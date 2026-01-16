Logo Tgcom24
Il convegno nella sua villa romana

Alberto Sordi, l'eredità che non muore dell'italiano medio

L'eredità dei Sordi nel convegno""Alberto Sordi l'arcitaliano. L'italiano medio ieri e oggi: l'attualità dei personaggi dell'indimenticabile attore romano"

di Michelangelo Iuliano
16 Gen 2026 - 14:54
01:32 

Con il suo umorismo graffiante, l'ironia spesso feroce, ma anche la capacità di regalare un animo malinconico ai suoi personaggi drammatici, Alberto Sordi ha rappresentato tutte le sfaccettature degli italiani. Il convegno "Alberto Sordi l’arcitaliano. L’italiano medio ieri e oggi: l’attualità dei personaggi dell’indimenticabile attore romano" ha raccontato quanto la sua eredità sia ancora viva.

