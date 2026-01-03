A un anno dal suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato sette Paesi

Tra raid mirati e operazioni su larga scala, il secondo mandato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, va avanti nel segno delle operazioni militari. Dopo aver sferrato attacchi in diversi angoli del mondo (dal corno d'Africa al golfo persico, dal medio oriente ai Caraibi) adesso è il turno del Venezuela. Il primo Paese a essere colpito era stato, nel febbraio 2025, la Somalia, dove raid aerei statunitensi avevano preso di mira lo stato islamico locale, poi gli attacchi contro lo Yemen, dove per alcune settimane il pentagono aveva colpito le installazioni degli Houthi filo-iraniani. A marzo è toccato all'Iraq, dove è stato eliminato uno dei principali dirigenti del califfato. Poi il turno dell'Iran, tra l'altro sotto minaccia americana anche in queste ore. E ancora la Siria, in subbuglio dopo la cacciata di Bashar Al-Assad. A dicembre è stata colpita la Nigeria con le sue cellule dell'Isis, colpevoli di aver ucciso cristiani innocenti.