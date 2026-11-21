Oltre alle proteste, però, ci sono anche i danni alle scuole. Il conto, stimato, è di circa 2 milioni di euro a causa dei vandalismi in migliaia di istituti scolastici durante le occupazioni: "Episodi che condanniamo fermamente - aggiunge Corcione - Gli studenti sanno che la propria scuola va difesa, non danneggiata. Quelli che abbiamo visto sono vandalismi spesso provocati da persone esterne che arrivano durante le occupazioni. Tutti noi però sappiamo che dobbiamo vigilare sulla scuola: durante le notti vengono anche organizzati servizi d'ordine a tale scopo. Però penso sia strumentale parlare dei 2 milioni di euro di danni, una cifra irrisoria rispetto a quella necessaria per mettere a norma 40mila istituti in tutta Italia. Come studenti, ribadisco, siamo consapevoli che le nostre scuole vanno difese".