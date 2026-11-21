"I vandalismi nelle scuole vanno condannati, vogliamo solo essere ascoltati dalle istituzioni"
Federica Corcione (Unione degli studenti)"sottolinea le istanze dei ragazzi durante le manifestazioni: "L'edilizia scolastica è il problema principale"
"Le violenze contro le scuole vanno condannate, noi studenti vogliamo solo essere ascoltati". A dirlo è Federica Corcione, coordinatrice nazionale dell'Unione degli studenti intervistata da Tgcom24 dopo le proteste studentesche che negli ultimi giorni hanno interessato centinaia di piazze in tutta Italia. "Le istanze che portiamo all'attenzione delle istituzioni sono tante - sottolinea Corcione - In primis l'edilizia scolastica: parliamo di edifici fatiscenti, a rischio crolli e cedimenti, infiltrazioni, strutture non a norma né per il caldo né per il freddo. Poi c'è tutto il resto: una didattica arretrata, una valutazione punitiva, un benessere psicologico non garantito. C'è poi un'aziendalizzazione della scuola, si parla anche di militarismo. Ma noi abbiamo bisogno di ragionamenti ben diversi".
Oltre alle proteste, però, ci sono anche i danni alle scuole. Il conto, stimato, è di circa 2 milioni di euro a causa dei vandalismi in migliaia di istituti scolastici durante le occupazioni: "Episodi che condanniamo fermamente - aggiunge Corcione - Gli studenti sanno che la propria scuola va difesa, non danneggiata. Quelli che abbiamo visto sono vandalismi spesso provocati da persone esterne che arrivano durante le occupazioni. Tutti noi però sappiamo che dobbiamo vigilare sulla scuola: durante le notti vengono anche organizzati servizi d'ordine a tale scopo. Però penso sia strumentale parlare dei 2 milioni di euro di danni, una cifra irrisoria rispetto a quella necessaria per mettere a norma 40mila istituti in tutta Italia. Come studenti, ribadisco, siamo consapevoli che le nostre scuole vanno difese".
Infine, un pensiero sui ragazzi che a Roma si sono parati tra i manifestanti e le forze di polizia a loro difesa durante il lancio di bombe carta contro il Ministero: "Una bella immagine, ma chi alza il livello dello scontro e chi media rappresentano due facce della stessa medaglia, perché tutti chiedono una sola cosa: essere ascoltati".