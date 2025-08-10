Voli, estate anomala per i prezzi dei biglietti

Più tardi si prenota, meno costa il biglietto aereo. E' quanto emerge da un'analisi del Corriere della Sera che ha analizzato i prezzi di oltre 150 rotte nazionali, europee e intercontinentali dell’estate. Il risultato sorprende, visto che - anche a ridosso di Ferragosto - i prezzi di molti voli sono calati in modo notevole, se si prenota tra gli 11 e i 13 giorni prima della partenza. Lo scorso anno, per trovare i prezzi migliori, bisognava cercarli con 35-60 giorni di anticipo. Stavolta ne bastano quasi la metà per risparmiare tra il 30 e il 40%. Ma va precisato che le destinazioni ad alta domanda continuano ad avere tariffe elevate. Su molte altre rotte le compagnie si sono però trovate costrette ad abbassare i prezzi.